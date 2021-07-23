«Чернобыль» Козловского занял второе место в международном топе Netflix

Москва, 23 июля. Российский фильм «Чернобыль», снятый режиссером и актером Данилой Козловским, попал в международный рейтинг стримингового сервиса Netflix.

Премьера ленты состоялась на платформе 22 июля. Согласно данным портала FlixPatrol, «Чернобыль» занял второе место в топ-10. Кроме того, фильм Козловского вошел в первую десятку рейтингов 40 стран, в том числе Италии, Израиля, Украины и Финляндии. В 17 государствах «Чернобыль» оказался на первых строчках.

Помимо картины об аварии на Чернобыльской АЭС, в международном топе Netflix оказалась еще одна российская лента. Пятую строчку рейтинга занял фильм «Майор Гром: Чумной Доктор».

«Чернобыль» Козловского рассказывает о любви пожарного Алексея и парикмахера Ольги из Припяти, отношения которых разворачиваются на фона аварии. Режиссер сыграл главную роль в кинокартине, также в фильме снялась Оксана Акиньшина. Поклонники подозревают, что актеров, как и их персонажей, связывают романтические отношения.