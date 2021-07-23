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Глава ЦРУ дал журналистам «честный ответ» о происхождении коронавируса

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:37
Общество
Глава ЦРУ дал журналистам «честный ответ» о происхождении коронавируса
pixabay.com

Вашингтон, 23 июля. Власти США пока не получили окончательных сведений о происхождении коронавирусной инфекции, заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

Правительство Китая изначально не было настроено на прозрачное расследование о причине возникновения COVID-19, обратил внимание Бернс.

По его словам, Вашингтону пока не удалось раскрыть происхождение вируса.

«Честный ответ состоит в том, что мы не можем дать окончательного заключения», — признался глава ЦРУ.

Вспышку COVID-19 зафиксировали на территории Китая в декабре 2019 года. ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта 2020 года. Ученые допускают, что заболевание могло возникнуть в результате утечки из лаборатории.

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