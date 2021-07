Анна Торв присоединилась к актерскому составу The Last of Us

Москва, 23 июля. Актриса Анна Торв присоединилась к актерскому составу сериала по мотивам видеоигры The Last of Us, сообщило издание Variety. Она исполнит роль контрабандистки по имени Тесс.

По сюжету у героини Торв близкие отношения с одним из главных персонажей картины Джоэлом Миллером. Не исключено, что героев связывает что-то больше, чем работа.

Главные роли в сериале исполнят Педро Паскаль и Белла Рэмси. Съемки стартовали в начале июля. Пилотный эпизод снимает российский режиссер, ученик Александра Сокурова Кантемир Балагов.

Россиянин может похвастаться большим послужным списком: две его полнометражные картины «Теснота» и «Дылда» были восторженно встречены на фестивалях. Последняя работа Балагова была в шорт-листе «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм».