Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 12:14
12:13
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовят сына стать королем
12:12
Происшествия
Обвиняемый в афере бизнесмен потребовал возбудить дело против бывшей судьи
12:11
Политика
МОК извинился перед Киевом за карту Украины без Крыма
12:10
Происшествия
Спасатели обнаружили пропавшую мать двоих детей в утонувшей машине в Миассе
12:10
Весь мир
Бразильский генерал пригрозил отменить президентские выборы
12:07
Армия
Баранец назвал условие для размещения ракет НАТО на территории Украины
12:07
Происшествия
Бородатый злоумышленник изнасиловал школьницу в магазине под Петербургом
12:06
Политика
Пушков назвал неудачным выпадом заявление Теда Круза по «СП-2»
12:06
Армия
Лавров надеется, что обострение в Афганистане не приведет к агрессии против ОДКБ
12:05
Происшествия
Неудачный разворот женщины-водителя привел к травмам двух детей в Саратовской области
Все новости

Анна Торв присоединилась к актерскому составу The Last of Us
Общество
Анна Торв присоединилась к актерскому составу The Last of Us
Global Look Press  /  Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com

Москва, 23 июля. Актриса Анна Торв присоединилась к актерскому составу сериала по мотивам видеоигры The Last of Us, сообщило издание Variety. Она исполнит роль контрабандистки по имени Тесс.

По сюжету у героини Торв близкие отношения с одним из главных персонажей картины Джоэлом Миллером. Не исключено, что героев связывает что-то больше, чем работа.

Главные роли в сериале исполнят Педро Паскаль и Белла Рэмси. Съемки стартовали в начале июля. Пилотный эпизод снимает российский режиссер, ученик Александра Сокурова Кантемир Балагов.

Россиянин может похвастаться большим послужным списком: две его полнометражные картины «Теснота» и «Дылда» были восторженно встречены на фестивалях. Последняя работа Балагова была в шорт-листе «Оскара» в номинации «Лучший иностранный фильм».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Анна Торв присоединилась к актерскому составу The Last of Us
сериал The Last of Us тодс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru