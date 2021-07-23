Россия не хочет ссориться с западными партнерами

Москва, 23 июля. Вопреки попыткам Запада дестабилизировать ситуацию, Россия продолжает придерживаться мирной позиции по отношению к другим странам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Заявление прозвучало во время обращения министра в рамках вебинара «Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы» на площадке «Единой России». По его словам, Москва не хочет ссориться с иностранными партнерами.

Ранее Лавров уличил западных политических технологов в намерении подорвать ситуацию ввиду предстоящих думских выборов в стране. Для этого Запад хочет создать вокруг России так называемый пояс нестабильности.