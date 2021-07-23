Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 12:14
12:13
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовят сына стать королем
12:12
Происшествия
Обвиняемый в афере бизнесмен потребовал возбудить дело против бывшей судьи
12:11
Политика
МОК извинился перед Киевом за карту Украины без Крыма
12:10
Происшествия
Спасатели обнаружили пропавшую мать двоих детей в утонувшей машине в Миассе
12:10
Весь мир
Бразильский генерал пригрозил отменить президентские выборы
12:07
Армия
Баранец назвал условие для размещения ракет НАТО на территории Украины
12:07
Происшествия
Бородатый злоумышленник изнасиловал школьницу в магазине под Петербургом
12:06
Политика
Пушков назвал неудачным выпадом заявление Теда Круза по «СП-2»
12:06
Армия
Лавров надеется, что обострение в Афганистане не приведет к агрессии против ОДКБ
12:05
Происшествия
Неудачный разворот женщины-водителя привел к травмам двух детей в Саратовской области
Все новости

Россия не хочет ссориться с западными партнерами

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:20
Политика
Россия не хочет ссориться с западными партнерами
pixabay.com

Москва, 23 июля. Вопреки попыткам Запада дестабилизировать ситуацию, Россия продолжает придерживаться мирной позиции по отношению к другим странам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Заявление прозвучало во время обращения министра в рамках вебинара «Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной думы» на площадке «Единой России». По его словам, Москва не хочет ссориться с иностранными партнерами.

Ранее Лавров уличил западных политических технологов в намерении подорвать ситуацию ввиду предстоящих думских выборов в стране. Для этого Запад хочет создать вокруг России так называемый пояс нестабильности.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Россия не хочет ссориться с западными партнерами
россия лавров запад
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru