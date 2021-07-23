Лавров объяснил, как Запад попытается повлиять на выборы в России

Москва, 23 июля. Западные политики попытаются оказать влияние на думские выборы в России через наблюдателей ОБСЕ и Совета Европы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского дипломата, со стороны представителей европейских структур на избирательный процесс будет оказываться непосредственное влияние.

Сергей Лавров также указал на стремление Запада создать вокруг России «пояс нестабильности». По его словам, иностранные политтехнологи пытаются дестабилизировать обстановку в стране перед выборами.