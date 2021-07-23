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«Просто детский сад»: Лавров сравнил нарушения на выборах в России и в США

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:20
Политика
«Просто детский сад»: Лавров сравнил нарушения на выборах в России и в США
twitter.com  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 23 июля. Многочисленные нарушения, сопровождавшие президентские выборы в США в 2020 году, не идут ни в какое сравнение с «голосованием на пеньках» в России, заявил глава МИД Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии уличил страны коллективного Запада в двойных стандартах. В то время как российское голосование в период пандемии коронавирусной инфекции летом 2020 года активно порицалось международным сообществом, американские выборы по почте, растянувшиеся на три месяца, никого не возмутили. Но при этом официальной Москве продолжают навязывать присутствие огромной делегации международных наблюдателей, а на 350-миллионные Соединенные Штаты их едва набралось несколько десятков. Россия будет учитывать подобное поведение при проведении собственных выборов, но международные обязательства соблюдет, подчеркнул Лавров.

«И при том, что у них (в США. — Прим. ФАН) было трехмесячное голосование по почте, на фоне которого наши пеньки — просто детский сад. В Соединенных Штатах на 350-миллионную страну направили 47 наблюдателей. Мы будем учитывать эти критерии, которые были придуманы не знаю кем. Но обязательство приглашать международных наблюдателей на выборы мы свято выполним», — сравнил нарушения в избирательных процессах глава МИД РФ.

Министр иностранных дел предупредил, что коллективный Запад будет пытаться саботировать выборы в Госдуму и выставлять их нелегитимными, а также раскрыл инструменты, которыми Брюссель и Вашингтон намерены добиться срыва голосования. Заявление Лаврова было сделано в ходе вебинара «Внешнеполитические условия, в которых проходит кампания по выборам депутатов Государственной Думы».

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Все новости / Политика / «Просто детский сад»: Лавров сравнил нарушения на выборах в России и в США
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