Уток больше нет: активисты пытаются спасти загрязненную реку Каменку

Будущее реки Каменки встало под угрозу из-за недобросовестных действий местного бетонного завода, который сбрасывает в водоем производственные отходы. Население Приморского района предпринимает меры по предотвращению экологической катастрофы.

Жители ЖК «Чистое Небо» обратились с жалобой к активистам ЛДПР. Представители партии написали обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой начать скорейшие работы по очистке Каменки.

Активисты фракции уже начали сбор подписей у жителей Приморского района для улучшения состояния водоема. Планируется собрать несколько тысяч письменных подтверждений.

«В связи с засухой, с жарой и выбросами песчано-цементной смеси завода «МастерСтрой» произошло загрязнение производственными отходами реки Каменка. К нам обратились жители ЖК «Чистое Небо». Мы добиваемся очистки реки, мы хотим, чтобы в Приморский район вернулась чистая река, чтобы жители могли наслаждаться и гулять в этом прекрасном месте», — объясняет цель акции заместитель руководителя комитета по борьбе с коррупцией при ЛДПР Анна Замараева.

Местные жители охотно ставили подписи за спасение водоема. Пенсионер Валерий Губин отметил, что ситуация находится в критическом состоянии и необходимо «бить во все колокола», так как река проходит через весь город.

«Это имеет и эстетическое значение, и экологическое. Поэтому, когда узнал, что будет такая акция, для себя посчитал необходимым прийти и поддержать ее», — рассказал местный житель Михаил Чубаров.

Комитет по природопользованию подтвердил, что реку загрязнил завод по производству щебня, цемента и других материалов «МастерСтрой», который располагается неподалеку. Предприятию уже назначен крупный штраф. Однако мероприятия по очистке Каменки оно проводить не намерено.

«Года три назад я здесь видела уточек. В этом году их уже нет. Потому что животное, как и человек, выбирает, где лучше. Они просто не прилетают или погибают. Жалко! Жалко нас, в первую очередь, моих детей, внуков. Жалко, что прекрасное место пропадает», — возмущается жительница Галина Савенко.

Похожая ситуация произошла с рекой Новая, расположенной в Кировском районе. Тогда в водоем сливались сточные воды из аэропорта «Пулково». Разбирательства длились несколько лет.