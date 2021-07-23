«ФАН повсюду»: почему конгрессмены-демократы сбежали из Техаса

По данным Центра правосудия Бреннана при Юридической школе Нью-Йоркского университета после президентских выборов 2020 года 17 штатов США приняли ряд законов, ужесточающих процедуру голосования. Таким образом штаты, где у власти находится Республиканская партия готовятся к выборам 2024-го, а новые законопроекты направлены на недопущение фальсификаций. Экс-президент США Дональд Трамп еще в апреле 2020 года ставил под сомнение законность голосования по почте.
В Техасе демократы, обладающие меньшинством в палате представителей, поняли, что не смогут помешать принятию новых законов и в экстренном порядке бежали из штата в Вашингтон. Так они пытаются сорвать голосование, оставаясь в столице США до истечения чрезвычайной сессии конгресса в августе 2021 года.
В чем суть нововведений, предлагаемых республиканцами, как на них реагируют в Демократической партии, и что о сложившейся ситуации думают в Вашингтоне обсуждаем с автором Telegram-канала «Американскiй номеръ».
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В выпуске:
Как республиканцы хотят изменить процедуру голосования?
Реакция демократов на инициативы Республиканской партии.
Каким образом техасские демократы решили саботировать принятие законопроектов, ужесточающих процедуру голосования?
Реакция СМИ и президента США на сложившуюся ситуацию.
Чем запомнились президентские выборы 2020 года?
Почему сейчас в США критикуют вице-президента Камалу Харрис?
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