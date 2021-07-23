Экс-жена Пьехи рассказала подробности инцидента в коттеджном поселке под Петербургом

К пятнице состояние Петра Пьехи, сына певца Стаса Пьехи, и его мамы Наталии Горчаковой пришло в норму. Петя стал лучше спать, а Наталию перестала мучать мигрень, хоть и не до конца. Рука бабушки звездного сына все еще болит. Но в целом ситуация значительно лучше той, которая была в самом начале недели.

Ничто не предвещало беды, когда семья приехала в один из коттеджных поселков под Петербургом, арендовала дом на месяц и решила провести отпуск за городом. Они уже приезжали туда годом ранее — тогда никаких проблем не возникло.

Но в этом году никто не знал, что спустя две недели после заселения Горчаковой-Пьехи в дом на соседнем участке поселится другая семья. А дальше все как в тумане — конфликт, травмы, больничная койка.

18 июля маленького сына певца Стаса Пьехи госпитализировали с сотрясением мозга и другими травмами. На ребенка напала соседка по даче, с которой у него произошел конфликт. Как сообщил источник ФАН в медицинских кругах, кроме сотрясения у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму множественные ушибы — груди и бедра.

«В целом держимся. А что делать? У нас испорчен отпуск и покалечены близкие люди», — отметила Горчакова.

Уголовное дело, которое возбудили следователи в регионе, поставлено на особый контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина. Бабушка Пети будет там одним из основных свидетелей. Травмы мальчика, по словам матери, квалифицированы как средней тяжести, состояние женщины — удовлетворительное.

Невские Новости / Александра Лашко

«Она (бабушка ребенка. — Прим. ФАН) не стала дальше обращаться, потому что все остальные манипуляции со здоровьем надо было делать по месту жительства. Экстренно где-то это было не сделать из-за ковидных ограничений. Наверное, по приезду домой будем все это решать», — констатировала собеседница ФАН.

Горчакова обратилась к администрации коттеджного поселка, чтобы семье вернули деньги за остаток непрожитых дней. Никаких компенсаций они не просят. Наталья призналась, что много думала о том, что произошло и какого она бы хотела исхода. Однако первые ее чувства — это страх.

«Я боюсь, что мой сын, во-первых, может решить, что подобная ситуация, когда на него нападают и избивают, — это норма. Это ведь не просто стычка с какими приятелями в детском саду… На него напала взрослая женщина. И это история не про злодеев из переулка, которых я ему говорю обходить стороной. А это сделала соседка средь бела дня, когда рядом были близкие. Во-вторых, всем надо понять раз и навсегда, что абсолютно любой ребенок — это ценное и беззащитное существо, его никогда нельзя вмешивать в конфликты, на нем нельзя срывать злость. А женщина… Она кричала, что за своих детей она изобьет любого. Но при чем тут ее дети, которых мы даже пальцем не тронули? И почему она позволила себе тронуть моего ребенка?» — задается вопросами Наталия Горчакова.

После выписки из больницы, которая случится, скорее всего, в пятницу, 23 июля, пострадавший ребенок будет находиться под наблюдением медиков, но уже из дома. А что касается уголовного дела и его расследования — Наталья сказала, что в интересах следствия пока комментировать ничего не может.

Прошла неделя — ситуация вроде как и прожита, осмыслена. Но на вопрос о том, хотела бы Наталья встретиться с обидчицей сына и поговорить, она отвечает четко:

«Нет. Я бы не хотела сейчас разговаривать с этой женщиной. Мне хватило последней нашей встречи. Тем более — раз она позволяет себе такое, не думаю, что до нее дойдет смысл сказанных мною слов. А если бы все-таки пришлось, то я сказала бы ей, что кем бы она ни была, какой бы пост ни занимал ее супруг — это не дает ей никакого права поднимать руку на детей и людей пожилого возраста, да и вообще на кого угодно. В целом она сама женщина, сама мать, и мне очень интересно, что бы она почувствовала на моем месте».

По словам Горчаковой, многие слышали, что на расположенном рядом участке было беспокойно и соседка «шумела» на своих домочадцев не раз. Но, по мнению Натальи, это их дела и вмешиваться в них она не собирается.

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Со своим бывшим мужем — Стасом Пьехой — Наталья находится на связи. Он навещал семью незадолго до этих событий — как раз в том коттеджном поселке.

«Сейчас он с нами на связи в формате 24/7. Мы хотим справедливости, чтобы подобные ситуации никогда не повторялись», — добавила собеседница ФАН.

Наталья выразила благодарность главе СК РФ Александру Бастрыкину за то, что он взял на особый контроль расследование произошедшего.

«Прекрасно, что делом занялся Александр Иванович Бастрыкин, я очень рада. Это вселяет в меня надежду, что историю не забудут и не похоронят где-то в архивах», — говорит Наталия.

В конце беседы с корреспондентом ФАН Наталия Горчакова еще раз акцентировала внимание на том, что такие истории не должны повторяться, а может, и вовсе должны стать своего рода табу. Ведь каждый ребенок неприкосновенен. Все они ценны и заслуживают уважения, никто не имеет права лишать их радости, детства и чувства безопасности.