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Эфир: Почему Олимпиаду сопровождают скандалы и чего ожидать российским болельщикам
Спорт
Эфир: Почему Олимпиаду сопровождают скандалы и чего ожидать российским болельщикам
Global Look Press  /  Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency

В пятницу, 23 июля, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная летним Олимпийским играм в Токио.

Гости в студии обсуждают первые итоги летних Игр, дают прогнозы на грядущие соревнования, комментируют последние скандалы. В пресс-конференции принимают участие:

  • Елена Павлова, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга;
  • Алексей Игонин, российский футболист, вице-президент Федерации футбола Ленинградской области и депутат Законодательного собрания Ленинградской области; 
  • Григорий Задыкян, мастер спорта по самбо.

Также в студии прозвучат слова поддержки нашим олимпийцам от известных спортсменов и депутатов Госдумы.

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