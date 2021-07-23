Эфир: Почему Олимпиаду сопровождают скандалы и чего ожидать российским болельщикам

В пятницу, 23 июля, с 12:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная летним Олимпийским играм в Токио.

Гости в студии обсуждают первые итоги летних Игр, дают прогнозы на грядущие соревнования, комментируют последние скандалы. В пресс-конференции принимают участие:

Елена Павлова , заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга;

, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга; Алексей Игонин , российский футболист, вице-президент Федерации футбола Ленинградской области и депутат Законодательного собрания Ленинградской области;

, российский футболист, вице-президент Федерации футбола Ленинградской области и депутат Законодательного собрания Ленинградской области; Григорий Задыкян, мастер спорта по самбо.

Также в студии прозвучат слова поддержки нашим олимпийцам от известных спортсменов и депутатов Госдумы.