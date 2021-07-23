Американский сенатор Тед Круз продолжит блокировать назначения в Госдепе из-за «СП-2»

Вашингтон, 23 июля. Сенатор от Республиканской партии Тед Круз будет продолжать блокировать утверждение кандидатур в Госдепе США из-за политики Белого дома по «Северному потоку — 2».

Американский законодатель рассчитывает, что Вашингтон откажется от принятого в мае решения снять санкции с предприятий, участвующих в строительстве газопровода.

Тед Круз сравнил эту ситуацию с 1977 годом, когда 39-й президент США Джимми Картер передал Панамский канал под юрисдикцию Панамы. По его словам, решение действующего американского лидера Джо Байдена отменить санкции против «СП-2» находится на том же уровне.

Пользователи Сети из США ранее осудили договор Вашингтона и Берлина по «СП-2». По их мнению, Белый дом ведет себя крайне нелогично, нападая на газопровод.