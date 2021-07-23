NI: секретная российская подлодка поставила на уши США

Вашингтон, 23 июля. Россия создает новую секретную подводную лодку, которая станет настоящим глубоководным ужасом для любого врага, считают американские аналитики.

Разрабатываемый в РФ новый тип субмарин пятого поколения получил название «Лайка», отметил эксперт из США Калеб Ларсон в своей статье для The National Interest, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, этот класс имеет некоторые сходства с типом «Акула». Аналитик подчеркнул, что конструкция создаваемой подводной лодки будет модульной, а в систему управления интегрируют искусственный интеллект. Автор материала предположил, что образец будет обладать высоким уровнем автоматизации.

«Лайка» сможет нести на борту баллистические ракеты, отметил Ларсон. Также он подчеркнул, что в арсенале субмарины будут и гиперзвуковые ракеты «Циркон», о чем уже сообщили в конструкторском бюро «Малахит», разрабатывающем образец. Автор публикации напомнил, что точной информации об этом боеприпасе не так много, однако известно, что его скорость превышает шесть Махов, а дальность полета свыше тысячи километров.

Конструкция подлодки предусматривает наличие четырех пусковых установок для четырех ракет каждая, отметил аналитик. Он уточнил, что имеется возможность сочетания баллистических и противокорабельных боеприпасов. Ларсон также обратил внимание на мощные гидролокаторы «Лайки», которые обеспечат экипажу хороший обзор под водой. Субмарина получит ядерную силовую установку, которая позволит ей передвигаться на практически неограниченные расстояния.

Нижний хвостовой элемент подводной лодки привлек особое внимание журналиста. Эксперт подчеркнул, что он весьма короткий, а это может означать, что АПЛ предназначена для выполнения задач вблизи береговой линии. Также он указал на применение композитных материалов в конструкции образца.

Резюмируя, американский журналист отметил, что Россия, в отличие от США, предпочитает создавать совершенно непохожие друг на друга подводные лодки самых разнообразных конструкций. Это, по его мнению, значительно расширяет возможности и спектр задач подводного флота РФ. Ларсон добавил, что «Лайка» уже поставила на уши Вашингтон, так как она может стать новым глубоководным ужасом из России.

Ранее аналитики из Китая заявили, что российские подводные лодки могут с легкостью пустить на дно любой американский авианосец. Для этого, по их мнению, субмаринам ВМФ РФ потребуется сделать лишь четыре шага. Они добавили, что подобные корабли ВМС США предназначены для устрашения слабых государств и не годятся для серьезных столкновений.