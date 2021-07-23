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Эфир: Почему только введение санкций вынудило Белоруссию посмотреть на Восток

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:27
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Политика
Эфир: Почему только введение санкций вынудило Белоруссию посмотреть на Восток
Федеральное агентство новостей  / 

В пятницу, 23 июля, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг, где обсуждают вынужденный разворот Белоруссии в сторону Востока.

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о безответственности и непредсказуемости Запада, в частности в отношении Белоруссии и стабильности в регионе. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал собственный МИД за одностороннюю ориентацию на такие страны, как Польша, Украина и Литва. 

Когда, наконец, Белоруссия развернется лицом к своим друзьям и перестанет демонстрировать пресловутую многовекторность, которую некоторые наблюдатели называют неразборчивостью? Какие конкретно шаги в этом направлении будут сделаны уже в ближайшее время? Как идет работа над новой конституцией республики? Вернется ли Светлана Тихановская, как ее встретят в родной стране?

На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает белорусский философ, публицист Алексей Дзермант.

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