Опубликован трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман

Лос-Анджелес, 23 июля. Стриминговый сервис Hulu показал трейлер нового мини-сериала «Девять совсем незнакомых людей». Одну из главных ролей в проекте сыграла актриса Николь Кидман.

Сериал основан на одноименном романе Лианы Мориарти. По сюжету девять обитателей большого города приезжают в отдаленный пансионат, чтобы исцелить душу и тело и забыть свое мрачное прошлое. Однако на самом деле героям предстоит нечто более опасное, чем просто оздоровительный отдых.

Кидман сыграла в сериале русскую красавицу Машу, являющуюся директором пансионата. Кроме того, в проекте задействовали Тиффани Бун, Бобби Каннавале, Люка Эванса, Мелиссу Маккарти и других актеров.

Премьера «Девяти совсем незнакомых людей» состоится на Hulu 18 августа. Мини-сериал будет состоять из восьми эпизодов.

Ранее на Hulu вышел сериал об одном из основателей легендарных The Beatles Поле Маккартни. В документальном проекте музыкант проанализирует хиты группы и попытается объяснить ее феномен.