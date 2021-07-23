Роскомнадзор требует разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram

Москва, 23 июля. Официальный аккаунт сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина в Instagram потребовали разблокировать.

Письмо с требованием Роскомнадзор направил руководству американской компании Facebook, которая владеет площадкой Instagram.

Доступ к аккаунту необходимо восстановить в максимально короткий срок, подчеркнули в обращении представители органа. О блокировке официальной страницы Прилепин сообщил в Facebook.

Ранее стало известно, что компанию оштрафовали на 6 миллионов рублей. Представители Facebook отказались удалять контент, который запрещен на территории России.