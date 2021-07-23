Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 10:46
10:46
Экономика
Нацбанк Белоруссии назвал сроки старта работы с картой «Мир»
10:45
Политика
Глава ЦРУ попытался приписать России вину за «гаванский синдром» у дипломатов США
10:44
Армия
Танкисты ВСУ на учениях случайно обстреляли поселок в Николаевской области
10:42
Армия
Военные армии Афганистана освободили от талибов один район на западе страны
10:39
Происшествия
Руководитель строительной фирмы на Дону обманул дольщиков на 138 млн рублей
10:37
Общество
Мурашко объяснил, почему нужно проходить ревакцинацию от коронавируса каждые полгода
10:33
Экономика
Почему Европа стонет от введенных Россией контрсанкций и жалуется ВТО
10:31
Политика
Американский сенатор Тед Круз продолжит блокировать назначения в Госдепе из-за «СП-2»
10:31
Армия
NI: секретная российская подлодка поставила на уши США
10:28
Политика
Лавров заявил о попытках Запада сформировать «пояс нестабильности» вокруг России
Все новости

Роскомнадзор требует разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram

  /   Обновлено: 23 июля 2021 10:40
Политика
Роскомнадзор требует разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 23 июля. Официальный аккаунт сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина в Instagram потребовали разблокировать.

Письмо с требованием Роскомнадзор направил руководству американской компании Facebook, которая владеет площадкой Instagram.

Доступ к аккаунту необходимо восстановить в максимально короткий срок, подчеркнули в обращении представители органа. О блокировке официальной страницы Прилепин сообщил в Facebook.

Ранее стало известно, что компанию оштрафовали на 6 миллионов рублей. Представители Facebook отказались удалять контент, который запрещен на территории России.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Роскомнадзор требует разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram
роскомнадзор instagram прилепин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru