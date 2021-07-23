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Только 30% россиян не ограничивают себя в еде

  /   Обновлено: 23 июля 2021 10:34
Общество
Только 30% россиян не ограничивают себя в еде
pexels.com  /  Karolina Grabowska

Москва, 23 июля. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co выяснили, как питаются современные россияне. Только 30% опрошенных не ограничивают себя в еде.

Опрос проходил с 19 по 21 июля. В нем приняли участие около миллиона человек (59% мужчин и 41% женщин). Примерно 17% респондентов исключают из своего рациона мучное и сладости. Только 1% опрошенных мужчин и женщин готовы отказаться от мяса.

«Мнение опрошенных россиян о фастфуде разделилось почти поровну. 49% опрошенных иногда его едят, чтобы побаловать себя или сэкономить время на приготовлении пищи», — следует из материала РИА Новости.

Только 4% опрошенных признались, что питаются исключительно блюдами кафе и ресторанов быстрого питания. Важно помнить, что от качества питания зависит очень многое. Например, неправильный рацион может негативно сказаться на продолжительности жизни, убеждены ученые.

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