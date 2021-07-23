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Лавров заявил о попытках Запада сформировать «пояс нестабильности» вокруг России
Политика
Лавров заявил о попытках Запада сформировать «пояс нестабильности» вокруг России
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 23 июля. Западные политические технологи пытаются расшатать ситуацию в России перед парламентскими выборами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, Запад намерен сформировать вокруг российского государства «пояс нестабильности». Для этого иностранные представители используют Белоруссию и Молдавию, добавил министр.

Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва готова противодействовать системному давлению со стороны Вашингтона. Именно Белый дом за последние годы обострил отношения с российской стороной, уверен дипломат.

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