Лавров заявил о попытках Запада сформировать «пояс нестабильности» вокруг России

Москва, 23 июля. Западные политические технологи пытаются расшатать ситуацию в России перед парламентскими выборами, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам дипломата, Запад намерен сформировать вокруг российского государства «пояс нестабильности». Для этого иностранные представители используют Белоруссию и Молдавию, добавил министр.

Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва готова противодействовать системному давлению со стороны Вашингтона. Именно Белый дом за последние годы обострил отношения с российской стороной, уверен дипломат.