Режиссер «Сватов» назвал сроки выхода седьмого сезона

Москва, 23 июля. Зрители увидят седьмой сезон сериала «Сваты» через несколько месяцев. Точные сроки выхода проекта на экраны озвучил режиссер картины Андрей Яковлев.

На днях он сообщил, что съемки седьмого сезона «Сватов» завершились в Грузии. Это вызвало бурные эмоции не только у поклонников ленты, но и у самих актеров, которые на протяжении нескольких лет работали над «Сватами».

«На самом деле изначально седьмой сезон не планировался. Шестой был последним. Мы решили снять еще один сезон. Премьеру планируем на осень этого года», — сказал Яковлев в интервью «Собеседнику.ру».

По его словам, съемочная группа изначально планировала доснять сезон именно в Грузии. Поэтому решение отправиться в эту страну не было спонтанным, как многие могли подумать. По словам кинематографиста, самой большой проблемой стала сильная жара. В остальном все было прекрасно: поклонники были рады видеть любимых артистов за работой над «Сватами».

Последний съемочный день вызвал бурю эмоций у артистов. Режиссер, выступив с речью, тронул коллег, которые несколько лет работали над сериалом. Татьяна Кравченко, исполнившая роль Валентины Будько, расплакалась в конце речи постановщик.