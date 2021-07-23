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Один из организаторов ОИ-2020 использовал слово «Россия» вопреки запретам

  /   Обновлено: 23 июля 2021 10:15
Спорт
Один из организаторов ОИ-2020 использовал слово «Россия» вопреки запретам
Global Look Press  /  Wang Zijiang/XinHua

Токио, 23 июля. Организатор летних Олимпийских игр в Японии использовал слово «Россия», несмотря на запрет.

Координатор ОИ-2020 использовала слово «Россия» во время соревнований по академической гребле. Она пыталась верно указать направление Андрею Потапкину и Илье Кондратьеву, которые поплыли не в ту сторону, сообщает «Матч ТВ». До этого журналистам запрещали использовать слово «Россия» на пресс-конференции WADA, обращая внимание на то, что команды с таким названием среди участников турнира нет.

Церемония открытия ОИ-2020 пройдет в Токио 23 июля. В ней примут участие около 60 спортсменов из России. Все соревнования в рамках Олимпиады в Японии пройдут без зрителей.

Ранее фанатское объединение «Ландскрона» призвало фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками». Встреча команд из Санкт-Петербурга и Московской области пройдет 24 июля.

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россия спорт токио ои-2020
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