Один из организаторов ОИ-2020 использовал слово «Россия» вопреки запретам

Токио, 23 июля. Организатор летних Олимпийских игр в Японии использовал слово «Россия», несмотря на запрет.

Координатор ОИ-2020 использовала слово «Россия» во время соревнований по академической гребле. Она пыталась верно указать направление Андрею Потапкину и Илье Кондратьеву, которые поплыли не в ту сторону, сообщает «Матч ТВ». До этого журналистам запрещали использовать слово «Россия» на пресс-конференции WADA, обращая внимание на то, что команды с таким названием среди участников турнира нет.

Церемония открытия ОИ-2020 пройдет в Токио 23 июля. В ней примут участие около 60 спортсменов из России. Все соревнования в рамках Олимпиады в Японии пройдут без зрителей.

Ранее фанатское объединение «Ландскрона» призвало фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками». Встреча команд из Санкт-Петербурга и Московской области пройдет 24 июля.