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Температура воздуха в Татарстане на выходных упадет в три раза
Общество
Температура воздуха в Татарстане на выходных упадет в три раза
pixabay.com  /  PD

Казань, 23 июля. В ближайшие выходные температура воздуха в Татарстане снизится более чем в три раза. В ночь на воскресенье синоптики республики ожидают +8 градусов.

«В воскресенье, 25 июля, переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха — ночью от +8 до +13 градусов. Максимальная температура воздуха — днем от +19 до +24 градусов», — говорится в сообщении регионального гидрометцентра.

Таким образом, в республике похолодает с нынешних +27 градусов до +8 градусов. При этом снижение температуры случится уже этой ночью — градусники термометров опустятся до +10 градусов. Завтра днем температура снова вырастет до +24 градусов.

Ранее ФАН сообщал, что жителей Татарстана ожидают сильные дожди с грозами. Они сопровождались порывами ветра скоростью 24 метра в секунду.

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