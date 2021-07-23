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Бойцы ВСУ за сутки дважды обстреляли территорию ЛНР
Армия
Бойцы ВСУ за сутки дважды обстреляли территорию ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 23 июля. Украинская армия за сутки два раза нарушила режим прекращения огня в Донбассе, заявили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Военные ВСУ 22 июля открыли огонь по населенному пункту Желобок. Было зафиксировано два обстрела из гранатометов, отмечает офицер Луганской Народной Республики.

«За истекшие сутки со стороны военнослужащих Украины зафиксировано два нарушения режима прекращения огня», — уточняют в СЦКК.

Ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали украинские боевые системы у линии разграничения в Донбассе. В приграничных населенных пунктах, подконтрольных Киеву, замечены две реактивные системы залпового огня «Смерч» калибра 300 мм, и еще две гаубицы 152-мм калибра находятся на железнодорожной станции поселка Селезневка.

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