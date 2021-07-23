Сотрудники калужского экопарка рассказали о новорожденном козлике

Калуга, 23 июля. Новый житель появился в калужском экопарке. Там родился камерунский козлик.

Сотрудники зоопарка разместили видео с малышом на своей странице в социальных сетях. Они попросили подписчиков помочь им выбрать имя для новорожденного.

Участники сообщества предложили множество вариантов кличек под постом. Одна из жительниц Калуги предложила назвать козлика Тимуром и пояснила, что так звали ее бывшего молодого человека.

Не так давно в Гае было спасено домашнее животное. Правоохранители достали провалившегося в заброшенный колодец теленка, сообщило RIA 56.