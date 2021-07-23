Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 10:45
10:45
Политика
Глава ЦРУ попытался приписать России вину за «гаванский синдром» у дипломатов США
10:44
Армия
Танкисты ВСУ на учениях случайно обстреляли поселок в Николаевской области
10:42
Армия
Военные армии Афганистана освободили от талибов один район на западе страны
10:39
Происшествия
Руководитель строительной фирмы на Дону обманул дольщиков на 138 млн рублей
10:37
Общество
Мурашко объяснил, почему нужно проходить ревакцинацию от коронавируса каждые полгода
10:33
Экономика
Почему Европа стонет от введенных Россией контрсанкций и жалуется ВТО
10:31
Политика
Американский сенатор Тед Круз продолжит блокировать назначения в Госдепе из-за «СП-2»
10:31
Армия
NI: секретная российская подлодка поставила на уши США
10:28
Политика
Лавров заявил о попытках Запада сформировать «пояс нестабильности» вокруг России
10:27
Общество
Опубликован трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман
Все новости

Сотрудники калужского экопарка рассказали о новорожденном козлике
Общество
Сотрудники калужского экопарка рассказали о новорожденном козлике
pxhere.com

Калуга, 23 июля. Новый житель появился в калужском экопарке. Там родился камерунский козлик.

Сотрудники зоопарка разместили видео с малышом на своей странице в социальных сетях. Они попросили подписчиков помочь им выбрать имя для новорожденного.

Участники сообщества предложили множество вариантов кличек под постом. Одна из жительниц Калуги предложила назвать козлика Тимуром и пояснила, что так звали ее бывшего молодого человека.

Не так давно в Гае было спасено домашнее животное. Правоохранители достали провалившегося в заброшенный колодец теленка, сообщило RIA 56.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудники калужского экопарка рассказали о новорожденном козлике
калуга экопарк хорошие новости россии камерунский козлик
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru