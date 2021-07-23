Комиссия по защите детей от деструктивного контента появится при Роскомнадзоре

Москва, 23 июля. Роскомнадзор в процессе заседания принял решение о создании двух постоянных комиссий в составе совета. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, при Общественном совете Роскомнадзора будут созданы комиссия по защите несовершеннолетних от деструктивного и опасного контента и комиссия по защите персональных данных.

В ходе второго заседания совета при Роскомнадзоре также был определен план работы, график заседаний на 2021 год и кодекс этики членов совета. Помимо этого, была обсуждена публичная декларация целей и задач ведомства на текущий год.

В начале июля лига безопасного интернета обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку популярной среди молодежи социальной сети Tik Tok из-за плохой модерации публикуемого там контента. Об этом сообщила директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.