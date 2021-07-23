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Российским совершеннолетним студентам рекомендовали привиться от COVID-19

  /   Обновлено: 23 июля 2021 10:25
Общество
Российским совершеннолетним студентам рекомендовали привиться от COVID-19
 /  Невские Новости

Москва, 23 июля. Студентам старше 18 лет рекомендуется пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции перед началом учебного года, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Глава ведомства дал студентам совет во время прямого эфира, организованного в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

«Мой совет — пройти вакцинации раньше, до 1 сентября, и это правильно. Для того чтобы, во-первых, не выбывать из учебного процесса в случае, если возникает заболевание», — сообщил Мурашко.

Каждая разработанная в России вакцина против COVID-19 подходит для ревакцинации. Михаил Мурашко также обратил на это внимание во время прямого эфира.

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