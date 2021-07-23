Российским совершеннолетним студентам рекомендовали привиться от COVID-19

Москва, 23 июля. Студентам старше 18 лет рекомендуется пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции перед началом учебного года, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Глава ведомства дал студентам совет во время прямого эфира, организованного в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе».

«Мой совет — пройти вакцинации раньше, до 1 сентября, и это правильно. Для того чтобы, во-первых, не выбывать из учебного процесса в случае, если возникает заболевание», — сообщил Мурашко.

Каждая разработанная в России вакцина против COVID-19 подходит для ревакцинации. Михаил Мурашко также обратил на это внимание во время прямого эфира.