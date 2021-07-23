Минобороны РФ рассекретило данные о «генеральском бое» в Великую Отечественную войну

Москва, 23 июля. Засекреченные документы о Киевской стратегической оборонительной операции 1941 года были опубликованы в Сети Министерством обороны России.

Новые данные стали доступны в специальном мультимедийном разделе «Киевская оборонительная: бессмертный подвиг на берегах Днепра» на официальном сайте Минобороны. Раздел содержит документы, которые рассказывают о прорыве советских воинов, оказавшихся под Киевом в окружении. Именно в той операции произошел знаменитый «генеральский бой», в котором погибло почти все руководство Юго-Западного фронта.

Как отмечается в документации, на момент операции в кольце оказались свыше 450 тысяч человек. Однако из окружения вышли только 20 тысяч солдат и офицеров. Опубликованные данные рассказывают о тяжелейших условиях, с которыми столкнулись бойцы и командиры советских войск и драматических моментах этого эпизода Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что на данный момент некоторые люди продолжают верить в миф о том, что советское руководство заранее знало о нападении гитлеровской Германии. Однако существует масса доказательств обратного положения дел, в частности, подвиг Балтийского флота в 1941 году. Что же касается оборонительной операции под Киевом, то историки уверены, что она смогла сорвать планы немецкого командования по наступлению на Москву, передает RT.