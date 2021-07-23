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В Забайкалье оказались подтоплены почти 500 домов

  /   Обновлено: 23 июля 2021 10:10
Происшествия
В Забайкалье оказались подтоплены почти 500 домов
vk.com  /  МЧС Новгородская область

Чита, 23 июля. Продолжительные осадки обрушились на Забайкальский край. Разгул стихии привел к подтоплению почти 500 домовладений. Около тысячи участков залиты водой, сообщил источник ФАН.

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