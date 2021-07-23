В Забайкалье оказались подтоплены почти 500 домов

Чита, 23 июля. Продолжительные осадки обрушились на Забайкальский край. Разгул стихии привел к подтоплению почти 500 домовладений. Около тысячи участков залиты водой, сообщил источник ФАН.

Власти оборудовали два пункта временного размещения. Сейчас в них находятся 126 граждан. Сотни спасателей постоянно оказывают поддержку пострадавшему населению.

Ливни привели к обрушению железнодорожного моста недалеко от села Нижняя Куэнга. Движение поездов временно прекращено.

Сильные дожди недавно прошли в Москве. Осадки повлияли на работу аэропорта Шереметьево. В целях безопасности пришлось отменить и задержать около 40 рейсов, сообщало РИАМО.