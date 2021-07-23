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Зрители увидят Людмилу Артемьеву в новом сезоне «Сватов»
Общество
Зрители увидят Людмилу Артемьеву в новом сезоне «Сватов»
фото из личного архива

Москва, 23 июля. Актриса Людмила Артемьева появится в седьмом сезоне сериала «Сваты», несмотря на отсутствие на съемках в Грузии.

Несколько дней назад в Грузии завершились съемки нового сезона «Сватов». Работа над картиной длилась несколько лет. Скоро зрители смогут увидеть любимый сериал на экранах.

Людмила Артемьева не была на съемках в Грузии, но снималась в картине в 2017 году, когда работа над «Сватами» только начиналась. За это время артистка успела выбыть из проекта, но, как заверили кинематографисты, Ольга Николаевна — героиня Артемьевой — появится в новых «Сватах».

«В сезоне она есть, снималась в 2017 году, затем выбыла из проекта, но зрители не заметят ее отсутствия по сюжету», — приводит «Собеседник.ру» слова члена съемочной группы.

Съемки сериала «Сваты» закончились в середине июля. О завершении работы над проектом артистам сообщил режиссер Андрей Яковлев на съемочной площадке. Эта новость сильно тронула Татьяну Кравченко, исполнившую одну из главных ролей. Артистка не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

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артемьева сериал сваты
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