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Мурашко оценил заболеваемость коронавирусом среди детей в России

  /   Обновлено: 23 июля 2021 10:34
Общество
Мурашко оценил заболеваемость коронавирусом среди детей в России
pixabay.com  /  Myriams-Fotos

Москва, 23 июля. Повышенного уровня заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних россиян нет, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Специалисты тщательно следят за динамикой коронавирусной инфекции в России. Серьезного распространения заболевания среди детей на данный момент в стране не зафиксировано, обратил внимание министр в комментарии журналистам ТАСС.

Разработчики вакцины от COVID-19 «Спутник V» проводят исследования препарата на подростках, напомнил глава Минздрава. По его словам, Правительство РФ не планирует вводить обязательные прививки от коронавируса для детей.

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