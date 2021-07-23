Мурашко оценил заболеваемость коронавирусом среди детей в России

Москва, 23 июля. Повышенного уровня заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних россиян нет, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Специалисты тщательно следят за динамикой коронавирусной инфекции в России. Серьезного распространения заболевания среди детей на данный момент в стране не зафиксировано, обратил внимание министр в комментарии журналистам ТАСС.

Разработчики вакцины от COVID-19 «Спутник V» проводят исследования препарата на подростках, напомнил глава Минздрава. По его словам, Правительство РФ не планирует вводить обязательные прививки от коронавируса для детей.