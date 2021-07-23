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Озвучена стоимость нового кроссовера от Infiniti в России
Экономика
Озвучена стоимость нового кроссовера от Infiniti в России
Prt Scr youtube.com  /  АвтоТренды

Москва, 23 июля. Концерн Infiniti презентовал цены на люксовый купе-кроссовер QX55 для российского рынка.

Середина осени станет временем выхода на отечественный рынок кроссовера QX55 от Infiniti. Сейчас в компании объявили цены на кросс-купе с 2,0-литровым мотором мощностью 249 л.с. Об этом пишет «Автостат».

Первоначальная комплектация Luxe будет продаваться по цене от 4,17 млн рублей. В этой вариации автомобиль сможет похвастаться полным приводом, вариатором без ступеней, дисками на 20 дюймов, светодиодной оптикой, климат-контролем, а также люком с электроподъемником.

Более дорогая версия Essential реализуется уже от 4,445 млн рублей. Автолюбители смогут воспользоваться преимуществами обивки сидений из натуральной кожи, а также получат функционал, вроде автозапоминания положения водительского сиденья и зеркал заднего вида, плюс возможность запуска мотора на расстоянии и систему обзора на 360 градусов.

Наиболее дорогостоящая вариация называется Essential ProActive, она стоит 4,695 млн рублей. Преимущества комплектации для водителя — прямое адаптивное рулевое управление и механизм предотвращения выезда из полосы движения.

Напомним, что предыдущей новинкой, представленной японской автомобилестроительной корпорацией, стал кроссовер QX60 следующего поколения.

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кроссовер infiniti QX55
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