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Бывший диетолог Кейт Миддлтон раскрыла секрет ее цветущей внешности
Общество
Бывший диетолог Кейт Миддлтон раскрыла секрет ее цветущей внешности
Global Look Press  /  Pool/Keystone Press Agency

Лондон, 23 июля. Бывший диетолог Кейт Миддлтон Дженнифер Хэнуэй рассказала, как супруге принца Уильяма удается сохранять цветущую внешность, которой восторгаются поклонники.

Главным секретом внешнего вида Миддлтон является питание. По словам диетолога, можно потратить много денег на средства по уходу за кожей, но они не дадут эффекта без правильной поддержки изнутри.

«Все, что мы едим, становится клетками нашего тела. То же самое и с кожей», — отметила Хэнуэй.

Эксперт по питанию рекомендовала принимать коллаген тем, кто хочет добиться сияния кожи как у герцогини Кембриджской, пишет Hello!. Однако рацион — это лишь один из блоков построения здорового образа жизни, подчеркнула специалист.

Хэнуэй призывает не разделять физическое и психологическое здоровье. Кроме того, диетолог рекомендовала правильно выстроить режим сна, хотя у членов королевской семьи бывают с этим проблемы из-за напряженного графика.

Как пишет MailOnline, герцогиня Кембриджская начинает день с завтрака, богатого питательными веществами. Она выпивает коктейль из разных видов салатов, спирулины, матчи, шпината, кинзы и черники.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон воспитывают троих детей. Хотя за сыновьями и дочерью членов королевской семьи следит няня, герцог и герцогиня Кембриджские все равно уделяют внимание наследникам. Например, внук королевы и его супруга ввели строгое правило для детей.

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королевская семья диетолог миддлтон
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