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Мурашко оценил вероятность введения обязательной вакцинации от коронавируса для детей

  /   Обновлено: 23 июля 2021 10:18
Общество
Мурашко оценил вероятность введения обязательной вакцинации от коронавируса для детей
pixabay.com

Москва, 23 июля. Минздрав России не планирует вводить обязательное требование по вакцинации детей от коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

Разработчики отечественной вакцины «Спутник V» начали исследовать препарат на несовершеннолетних. Вакцинация детей от коронавируса может начаться уже осенью 2021 года. Минздрав РФ не планирует делать процедуру обязательной для этой категории населения, уточнил министр.

Вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность в ходе проведенных испытаний. Порядка 70 стран по всему миру одобрили препарат для применения на своих гражданах. Разработку также разрешили использовать для беременных.

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