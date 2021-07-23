Москва, 23 июля. Трейлер к фильму «Майор Гром: Чумной доктор» получил престижную награду в США Golden Trailer Awards. Об этом говорится на официальном сайте премии.

Ролик Андрея Солодовникова был отмечен в категории «Лучший иностранный экшен-трейлер». Интересно, что монтажер боролся за награду сам с собой. Еще один проект Солодовникова — трейлер к картине «Девятаев» — боролся за награду.

За победу в номинации, кроме «Майора Грома» и «Девятаева», претендовали видео еще трех фильмов. Это картины «Спецслужба: Сигнал тревоги», «Альпинисты» и «Ведьма».

Иностранные зрители высоко оценили дебют российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» на стриминговой платформе Netflix. Причем в российском прокате картина Олега Трофима не смогла похвастаться большими сборами. При этом эксперты уверены, что фильм о майоре Громе показал, что российская киноиндустрия готова к прокату за рубежом.