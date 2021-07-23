Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 10:44
10:44
Армия
Танкисты ВСУ на учениях случайно обстреляли поселок в Николаевской области
10:42
Армия
Военные армии Афганистана освободили от талибов один район на западе страны
10:39
Происшествия
Руководитель строительной фирмы на Дону обманул дольщиков на 138 млн рублей
10:37
Общество
Мурашко объяснил, почему нужно проходить ревакцинацию от коронавируса каждые полгода
10:33
Экономика
Почему Европа стонет от введенных Россией контрсанкций и жалуется ВТО
10:31
Политика
Американский сенатор Тед Круз продолжит блокировать назначения в Госдепе из-за «СП-2»
10:31
Армия
NI: секретная российская подлодка поставила на уши США
10:28
Политика
Лавров заявил о попытках Запада сформировать «пояс нестабильности» вокруг России
10:27
Общество
Опубликован трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман
10:25
Политика
Роскомнадзор требует разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram
Все новости

Трейлер к фильму «Майор Гром: Чумной доктор» получил престижную награду в США

  /   Обновлено: 23 июля 2021 10:00
Общество
Трейлер к фильму «Майор Гром: Чумной доктор» получил престижную награду в США
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

Москва, 23 июля. Трейлер к фильму «Майор Гром: Чумной доктор» получил престижную награду в США Golden Trailer Awards. Об этом говорится на официальном сайте премии.

Ролик Андрея Солодовникова был отмечен в категории «Лучший иностранный экшен-трейлер». Интересно, что монтажер боролся за награду сам с собой. Еще один проект Солодовникова — трейлер к картине «Девятаев» — боролся за награду.

За победу в номинации, кроме «Майора Грома» и «Девятаева», претендовали видео еще трех фильмов. Это картины «Спецслужба: Сигнал тревоги», «Альпинисты» и «Ведьма».

Иностранные зрители высоко оценили дебют российского кинокомикса «Майор Гром: Чумной доктор» на стриминговой платформе Netflix. Причем в российском прокате картина Олега Трофима не смогла похвастаться большими сборами. При этом эксперты уверены, что фильм о майоре Громе показал, что российская киноиндустрия готова к прокату за рубежом.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Трейлер к фильму «Майор Гром: Чумной доктор» получил престижную награду в США
кино премия майор гром
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru