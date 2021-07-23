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Бизнес-центр частной космонавтики создадут в Самарской области
Общество
Бизнес-центр частной космонавтики создадут в Самарской области
samregion.ru  /  Правительство Самарской области

Самара, 23 июля. В подмосковном Жуковском в рамках выставки «МАКС 2021» состоялось расширенное выездное заседание научно-образовательного центра «Инженерия будущего». Организация объединяет ученых из шести регионов — Самарской, Пензенской, Ульяновской, Тамбовской областей, Республик Мордовии и Чувашии. Наблюдательный совет центра возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Под председательством главы самарского региона и прошло заседание комитетов по аэрокосмосу, двигателестроению и искусственному интеллекту.

«Благодаря дружественному и конструктивному диалогу с «Роскосмосом» удалось сформировать дорожную карту по формированию двух сложных аэрокосмических проектов – бизнес-центра частной космонавтики и центра экспериментов в космосе. И уже продумывать детали пошаговой реализации – со сроками, ответственными лицами и конкретным содержанием», — рассказала Ольга Михеева, гендиректор управляющей компании «Инженерии будущего».

На заседании было озвучено, что немалое количество компаний имеют интерес к решению коммерческих задач с помощью космических технологий. И нуждаются в организационной, консолидирующей структуре, которая помогала бы решать такие задачи. Самарская область — регион, обладающий требуемыми компетенциями в этой сфере.

«Мы хотели бы эти компетенции «приземлить» на самарской земле. Для нас аэрокосмическая тематика является отраслевой специализацией региона. У нас есть определенные преимущества, но их надо закрепить. Очень надеюсь, что сегодняшняя дискуссия позволит нам вместе определить набор компетенций и меры поддержки, необходимые со стороны органов государственной, региональной власти для того, чтобы идея создания бизнес-центра частной космонавтики была реализована в самарском регионе», — резюмировал Дмитрий Азаров.

Ранее ФАН сообщал, что губернатор Самарской области наградил почетным знаком «За труд во благо земли Самарской» представителей ФК «Крылья Советов». Награды удостоились главный тренер Игорь Осинькин и спортивный директор Сергей Корниленко.

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самара жуковский космонавтика самарская область
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