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Что россиянам ждать от Олимпиады в Токио, обсудят в пресс-центре «Патриот»
Спорт
Что россиянам ждать от Олимпиады в Токио, обсудят в пресс-центре «Патриот»
Global Look Press  /  Naoki Morita

Онлайн-журнал «Слово и дело» совместно с Медиагруппой «Патриот» 23 июля в 12:00 проведет пресс-конференцию «Летняя Олимпиада в Токио: патриоты с Россией».

Гости в студии обсудят первые итоги Олимпийских игр в Токио, дадут прогнозы на грядущие соревнования, прокомментируют последние скандалы. В эфире прозвучат слова поддержки нашим олимпийцам от известных спортсменов и депутатов Госдумы.

Гостями студии станут:

  • Елена Павлова, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга;
  • Алексей Игонин, российский футболист, вице-президент Федерации футбола Ленинградской области и депутат Законодательного собрания Ленинградской области; 
  • Григорий Задыкян, мастер спорта по самбо.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. 

Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55

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