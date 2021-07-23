Что россиянам ждать от Олимпиады в Токио, обсудят в пресс-центре «Патриот»

Онлайн-журнал «Слово и дело» совместно с Медиагруппой «Патриот» 23 июля в 12:00 проведет пресс-конференцию «Летняя Олимпиада в Токио: патриоты с Россией».
Гости в студии обсудят первые итоги Олимпийских игр в Токио, дадут прогнозы на грядущие соревнования, прокомментируют последние скандалы. В эфире прозвучат слова поддержки нашим олимпийцам от известных спортсменов и депутатов Госдумы.
Гостями студии станут:
- Елена Павлова, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга;
- Алексей Игонин, российский футболист, вице-президент Федерации футбола Ленинградской области и депутат Законодательного собрания Ленинградской области;
- Григорий Задыкян, мастер спорта по самбо.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru
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