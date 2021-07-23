Почему Европа стонет от введенных Россией контрсанкций и жалуется ВТО

Запад стонет от введенных Россией контрсанкций и жалуется на это ВТО. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Претензии ЕК

Еврокомиссия начала разбирательство с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО). Причина — принятие Москвой некоторых мер, ограничивающих или запрещающих европейским компаниям продажу товаров и услуг российским предприятиям, входящим в госструктуры. Это вызвано политикой импортозамещения. По оценкам Брюсселя, убытки, которые европейские страны понесли в связи с такими шагами, составили с 2019 года 290 млрд евро.

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«Чья бы корова мычала»

Как отметил Александр Разуваев, ВТО — это, конечно, очень важное достижение человечества. Для глобальной экономики, глобальной торговли нужны ясные правила игры. Кто-то удивляется, что Россия вступила в ВТО слишком поздно.

«Однако надо понимать, что Россия долго торговалась по ключевым позициям. О данной истории можно сказать народной поговоркой: чья бы корова мычала. Запад, США и Евросоюз в 2014 году ввели против России санкции, а когда Россия ответила контрмерами, вспомнили о ВТО. Судиться здесь можно долго. Вероятно, Россия будет настаивать на обнулении взаимных санкций, а пойти на это Европа не может по политическим мотивам», — пояснил Александр Разуваев.

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В мире ситуация намного хуже, считает эксперт. Экс-президент США Дональд Трамп своими санкциями против всех, кто ему не нравился, разрушил глобальную экономику.

«ВТО теперь — пустой звук. Москве и Пекину давно пора подумать, чтобы создать аналог ВТО для стран БРИКС. Вероятно, рано или поздно так и случится. И да, Россия — суверенная страна. В принципе, [она] не будет выполнять решения судов, которые ей невыгодны. Один раз прогнешься — и потом все просто разорвут», — заключил Александр Разуваев.

На рост напряженности в отношениях между Европой и Россией направлено и решение ЕС реализовать план сокращения выбросов углекислого газа. РФ в случае введения налогового режима в рамках этой программы попадет в крайне тяжелое положение.