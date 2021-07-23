В Forbes раскрыли отличительную особенность нового российского Су-75 Checkmate

Вашингтон, 23 июля. Новый легкий тактический истребитель Су-75 Checkmate имеет важную отличительную особенность. Такое заявление сделал автор американского издания Forbes.

По его словам, российская новинка превзошла другие известные истребители по высоте полета. Аналитик подчеркнул, что отличительной особенностью самолета Су-75 является большое крыло, которое увеличивают подъемную силу и позволяет ему лететь выше, чем аналоги. Это дает Checkmate возможность стрелять дальше, и выступать палубным истребителем.

Российский Су-75 был впервые представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Отечественные и иностранные обозреватели уже отметили уникальность российской разработки. В частности, военный эксперт Константин Сивков подчеркнул, что создание Checkmate приблизило появление самолетов шестого поколения.

При этом к данному самолету проявили внимание не только аналитики, но и иностранные заказчики. Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев, передает RT.