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Мурашко назвал подходящие для ревакцинации от коронавируса препараты

  /   Обновлено: 23 июля 2021 09:53
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Общество
Мурашко назвал подходящие для ревакцинации от коронавируса препараты
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Москва, 23 июля. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил эффективность российских вакцин от коронавируса для повторных прививок от заболевания.

Все отечественные препараты для вакцинации от COVID-19 подходят для повторных прививок. Титр антител к COVID-19 неизбежно падает в организме с течением времени. Минздрав РФ зарегистрировал уже четыре вакцины от заболевания, напомнил глава ведомства.

Министр сам намерен пройти процедуру ревакцинации от коронавируса, сообщил он журналистам. Мурашко сделал прививку от заболевания в марте 2021 года.

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мурашко коронавирус ревакцинация
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