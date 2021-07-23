Мурашко назвал подходящие для ревакцинации от коронавируса препараты

Москва, 23 июля. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил эффективность российских вакцин от коронавируса для повторных прививок от заболевания.

Все отечественные препараты для вакцинации от COVID-19 подходят для повторных прививок. Титр антител к COVID-19 неизбежно падает в организме с течением времени. Минздрав РФ зарегистрировал уже четыре вакцины от заболевания, напомнил глава ведомства.

Министр сам намерен пройти процедуру ревакцинации от коронавируса, сообщил он журналистам. Мурашко сделал прививку от заболевания в марте 2021 года.