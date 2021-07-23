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Лента
23 июля 13:46
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Происшествия
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«Этот день в истории». Что произошло 23 июля, праздники, факты, люди
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 23 июля, праздники, факты, люди

Сотни событий происходят каждый день по всему миру, мы расскажем вам о самых интересных в выпусках «Этот день в истории».

Сегодня во всем мире отмечают День китов и дельфинов. Запрет на вылов этих удивительных животных в коммерческих целях вышел только в 1982 году. Доказано, что мозг дельфинов имеет в два раза больше извилин, чем человеческий, что делает их самыми умными животными на планете.

А в 2002 году ученые смогли доказать существование огромных кальмаров. Они нашли моллюска, щупальца которого достигали в длину 15 метров! Многие века слагались легенды по поводу громадных кальмаров-чудовищ.

Чем еще интересен 23 день июля, узнаете в нашем новом выпуске.

 

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