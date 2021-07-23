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Макрон стал единственным президентом на открытии Олимпийских игр в Токио
Политика
Макрон стал единственным президентом на открытии Олимпийских игр в Токио
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Токио, 23 июля. Президент Франции Эммануэль Макрон стал единственным мировым лидером, который посетил японскую столицу для участия в торжественной церемонии открытия Олимпийских игр.

Глава французского министерства по делам молодежи и спорта Роксана Марасиняну ранее сообщила, что Макрон обязательно посетит Японию в день открытия мероприятия.

«Мы должны там присутствовать, поскольку нам принимать олимпийский огонь для игр 2024 года, которые пройдут в Париже», — сообщила чиновница.

Специалист в области спортивной дипломатии Ли Чон У ранее отметил, что отсутствие президентов других стран на открытии Олимпийских игр в Японии может негативно повлиять на престиж мероприятия. Это расстроит многих представителей политической элиты страны, добавил эксперт.

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франция токио макрон олимпиада
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