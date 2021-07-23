Итоги исследования российской вакцины «Спутник V» опубликуют осенью

Москва, 23 июля. Итоговые результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут опубликованы к октябрю, сообщили в Минздраве РФ.

Окончательные данные об испытаниях препарата «КовиВак» обнародуют в конце 2021 или начале 2022 года.

Все российские вакцины от COVID-19 эффективны против известных мутаций вируса. Всего в стране зарегистрировано четыре препарата — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Массовая вакцинация является «очень серьезным оружием» против формирования различных штаммов коронавируса, рассказал представитель центра «Вектор» Александр Семенов.