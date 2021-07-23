Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 10:43
10:42
Армия
Военные армии Афганистана освободили от талибов один район на западе страны
10:39
Происшествия
Руководитель строительной фирмы на Дону обманул дольщиков на 138 млн рублей
10:37
Общество
Мурашко объяснил, почему нужно проходить ревакцинацию от коронавируса каждые полгода
10:33
Экономика
Почему Европа стонет от введенных Россией контрсанкций и жалуется ВТО
10:31
Политика
Американский сенатор Тед Круз продолжит блокировать назначения в Госдепе из-за «СП-2»
10:31
Армия
NI: секретная российская подлодка поставила на уши США
10:28
Политика
Лавров заявил о попытках Запада сформировать «пояс нестабильности» вокруг России
10:27
Общество
Опубликован трейлер сериала «Девять совсем незнакомых людей» с Николь Кидман
10:25
Политика
Роскомнадзор требует разблокировать аккаунт Прилепина в Instagram
10:25
Общество
Только 30% россиян не ограничивают себя в еде
Все новости

Итоги исследования российской вакцины «Спутник V» опубликуют осенью

  /   Обновлено: 23 июля 2021 09:48
Общество
Итоги исследования российской вакцины «Спутник V» опубликуют осенью
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Москва, 23 июля. Итоговые результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» будут опубликованы к октябрю, сообщили в Минздраве РФ.

Окончательные данные об испытаниях препарата «КовиВак» обнародуют в конце 2021 или начале 2022 года.

Все российские вакцины от COVID-19 эффективны против известных мутаций вируса. Всего в стране зарегистрировано четыре препарата — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Массовая вакцинация является «очень серьезным оружием» против формирования различных штаммов коронавируса, рассказал представитель центра «Вектор» Александр Семенов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Итоги исследования российской вакцины «Спутник V» опубликуют осенью
спутник вакцина коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru