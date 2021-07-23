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Император Японии принял Джилл Байден, прибывшую на церемонию открытия Олимпиады

  /   Обновлено: 23 июля 2021 09:44
Политика
Император Японии принял Джилл Байден, прибывшую на церемонию открытия Олимпиады
wikipedia.org  /  Jim Greenhill / CC BY-SA 2.0

Токио, 23 июля. Император Японии Нарухито принял супругу президента США Джозефа Байдена Джилл, а также лидеров некоторых стран, прибывших для участия в церемонии открытия Олимпийских игр.

Первая леди США возглавляет американскую делегацию. Также в группу представителей вошел временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Японии Реймонд Грин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет присутствовать на открытии Олимпийских игр. Причиной стала пандемия коронавируса.

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