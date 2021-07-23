Частые перепады артериального давления могут привести к деменции

Москва, 23 июля. Ученые из США и Австралии выявили прямую связь между значительными колебаниями артериального давления и риском слабоумия у пожилых людей.

Колебания давления наиболее опасны для мужчин, нежели для женщин, говорится в исследовании, опубликованном в научном издании Journal of the American Heart Association. К таким выводам специалисты пришли, изучив данные, полученные в рамках исследовательской программы по применению аспирина для профилактики опасных заболеваний у пожилых людей.

Результаты подтверждают более ранние предположения, что вариабельность артериального давления может оказаться индикатором снижения познавательных способностей. Ученые считают крайне важным научиться выявлять на ранней стадии тех, кто находится в группе риска по деменции.

Слабоумие провоцирует не только повышенное артериальное давление, но и потеря зубов. К такому выводу пришли специалисты из Нью-Йоркского университета в Соединенных Штатах, пишет «Ридус». Чтобы не допустить развитие деменции, нужно не только следить за здоровьем, но и заниматься спортом. Например, можно отдать предпочтение ходьбе, рекомендуют исследователи Юго-западного медицинского центра Техасского университета.