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Новейший дрон-перехватчик «Волк-18» будет применяться для защиты аэропортов
Армия
Новейший дрон-перехватчик «Волк-18» будет применяться для защиты аэропортов
ТАСС  /  Фадеичев Сергей

Москва, 23 июля. Разработанный в России БПЛА-перехватчик «Волк-18» будет использоваться для защиты аэропортов от вражеских дронов, заявил замглавы концерна «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.

Испытания новейшего беспилотника для выполнения подобных задач уже завершаются, сообщил Савицкий в интервью РИА Новости на полях авиасалона МАКС-2021.

«БПЛА «Волк-18» станут запускать тогда, когда средства радиоэлектронного подавления применять нельзя», — отметил Савицкий.

По его словам, комплекс обеспечения безопасности российских воздушных гаваней ROSC на основе дрона «Волк-18» практически создан, его тестирование будет завершено в течение нынешнего года.

Ранее в Рособоронэкспорте сообщили о планах вывода на внешние рынки различных моделей беспилотных летательных аппаратов отечественного производства, в том числе вертолетного типа.

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бпла алмаз-антей волк-18
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