«Руна-банк» лишился лицензии ЦБ РФ

Москва, 23 июля. Банк России отозвал действующую лицензию у «Руна-банка».

Лицензия на осуществление банковских операций больше не действует в отношении «Руна-банка» из Москвы. Об этом указывается в сообщении на официальном сайте Центрального банка РФ.

Пресс-служба регулятора отмечает, что кредитная организация находилась на 308-м месте в системе российских банков по величине активов.

Согласно тексту публикации, финансовая компания допускала множественные нарушения банковского законодательства и не исполняла требования нормативных актов Центробанка. «Рунк-банк» был замечен в нарушении законов, касающихся противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем. Бизнес-модель организации была убыточна с 2019 года.

Центробанк ранее сообщал о состоянии международных резервов Российской Федерации. Как указывали представители регулятора, объем отечественных запасов прибавил около 3 млрд долларов.