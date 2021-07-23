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«Руна-банк» лишился лицензии ЦБ РФ

  /   Обновлено: 23 июля 2021 09:30
Экономика
«Руна-банк» лишился лицензии ЦБ РФ
Global Look Press  /  Konstantin Kokoshkin

Москва, 23 июля. Банк России отозвал действующую лицензию у «Руна-банка».

Лицензия на осуществление банковских операций больше не действует в отношении «Руна-банка» из Москвы. Об этом указывается в сообщении на официальном сайте Центрального банка РФ.

Пресс-служба регулятора отмечает, что кредитная организация находилась на 308-м месте в системе российских банков по величине активов.

Согласно тексту публикации, финансовая компания допускала множественные нарушения банковского законодательства и не исполняла требования нормативных актов Центробанка. «Рунк-банк» был замечен в нарушении законов, касающихся противодействия легализации доходов, полученных нелегальным путем. Бизнес-модель организации была убыточна с 2019 года.

Центробанк ранее сообщал о состоянии международных резервов Российской Федерации. Как указывали представители регулятора, объем отечественных запасов прибавил около 3 млрд долларов.

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