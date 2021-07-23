В Киеве рассказали, каких компенсаций ждут от Запада из-за «Северного потока — 2»

Киев, 23 июля. Украинская сторона рассчитывает на гарантии, которые касаются территориальной целостности и суверенитета. В стране также требуют пакет энергетических решений, заявили в Киеве.

Киев направил в Еврокомиссию запрос по компенсациям из-за реализации проекта «Северный поток — 2». Власти государства требуют сохранить транзит газа через страну. Кроме того, они ждут от Запада выполнения обязательств по объединению рынков газа и электроэнергии, отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич пояснил, что Киев не должен предъявлять требований по «СП-2». Он назвал выступления Украины шантажом.