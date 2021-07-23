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В Киеве рассказали, каких компенсаций ждут от Запада из-за «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 23 июля 2021 09:41
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Политика
В Киеве рассказали, каких компенсаций ждут от Запада из-за «Северного потока — 2»
Global Look Press  /  Jens Büttner/ZB

Киев, 23 июля. Украинская сторона рассчитывает на гарантии, которые касаются территориальной целостности и суверенитета. В стране также требуют пакет энергетических решений, заявили в Киеве.

Киев направил в Еврокомиссию запрос по компенсациям из-за реализации проекта «Северный поток — 2». Власти государства требуют сохранить транзит газа через страну. Кроме того, они ждут от Запада выполнения обязательств по объединению рынков газа и электроэнергии, отметила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Дмитрий Марунич пояснил, что Киев не должен предъявлять требований по «СП-2». Он назвал выступления Украины шантажом.

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Киев запад сп-2
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