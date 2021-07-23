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Перечислены вероятные последствия острой фазы коронавируса
Общество
Перечислены вероятные последствия острой фазы коронавируса
Невские Новости  /  Анна Крючкова

Москва, 23 июля. После острой фазы коронавируса у всех переболевших наблюдаются схожие симптомы, рассказали в Екатеринбургском центре профилактики Роспотребнадзора.

Общая утомляемость, снижение толерантности к физическим нагрузкам и одышка наблюдаются у 100% пациентов. Помимо этого, возможно появление болей за грудиной, тревоги, сердцебиения, депрессии, когнитивных нарушений и выпадения волос. Все это является признаками посткоронавирусного синдрома, передает слова Роспотребнадзора РИА Новости.

Одним из последствий COVID-19 у 20-30% пациентов может возникнуть тромбоз. Выявить такие симптомы своевременно поможет диспансеризация, пишет «Ридус». Человеку, перенесшему коронавирус, необходима реабилитация, так как он нуждается в кислородной и лекарственной поддержке.

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