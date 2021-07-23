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Около 60 атлетов из России поучаствуют в параде на открытии Олимпиады

  /   Обновлено: 23 июля 2021 09:39
Спорт
Около 60 атлетов из России поучаствуют в параде на открытии Олимпиады
Global Look Press  /  Michael Kappeler/dpa

Токио, 23 июля. Около 60 российских спортсменов станут участниками парада, который проведут на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

Среди атлетов на параде будут представительницы женской сборной по волейболу. Кроме того, в церемонии примут участие команды по боксу и гандболу.

«Также запланировано участие президента ОКР (Олимпийский комитет России. — Прим. ФАН) и руководителя команды ОКР», — сообщил ТАСС источник в российской сборной.

Прибывшие на соревнования спортсмены из России ранее жаловались на условия проживания в Олимпийской деревне, например, на маленькие номера, проблемы с интернетом, горячей водой и холодильниками. Японцы согласились с критикой и обещали принять меры.

Летнюю Олимпиаду должны были провести в 2020 году, однако спортивное мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

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спорт токио олимпиада
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