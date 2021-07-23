Около 60 атлетов из России поучаствуют в параде на открытии Олимпиады

Токио, 23 июля. Около 60 российских спортсменов станут участниками парада, который проведут на церемонии открытия Олимпийских игр в Токио.

Среди атлетов на параде будут представительницы женской сборной по волейболу. Кроме того, в церемонии примут участие команды по боксу и гандболу.

«Также запланировано участие президента ОКР (Олимпийский комитет России. — Прим. ФАН) и руководителя команды ОКР», — сообщил ТАСС источник в российской сборной.

Прибывшие на соревнования спортсмены из России ранее жаловались на условия проживания в Олимпийской деревне, например, на маленькие номера, проблемы с интернетом, горячей водой и холодильниками. Японцы согласились с критикой и обещали принять меры.

Летнюю Олимпиаду должны были провести в 2020 году, однако спортивное мероприятие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.