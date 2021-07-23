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Когда и почему Белоруссия развернется на Восток
Политика
Когда и почему Белоруссия развернется на Восток
digital.gov.ru  /  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Глава белорусского МИД Владимир Макей заявил о безответственности и непредсказуемости Запада, в частности в отношении Белоруссии и стабильности в регионе. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал собственный МИД за одностороннюю ориентацию на такие страны, как Польша, Украина и Литва. 

Когда, наконец, Белоруссия развернется лицом к своим друзьям и перестанет демонстрировать пресловутую многовекторность, которую некоторые наблюдатели называют неразборчивостью? Какие конкретно шаги в этом направлении будут сделаны уже в ближайшее время? Как идет работа над новой конституцией республики? Вернется ли Тихановская, как ее встретят в родной стране?

На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» ответит белорусский философ, публицист Алексей Дзермант.

Эфир пройдет в пятницу, 23 июля, в 11:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55
 

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