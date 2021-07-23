Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 78

ФАН представляет 78-й выпуск рейтинга СМИ, активно продвигающих антироссийскую повестку. В этом выпуске новая подборка вбросов: хлеб с августа может подорожать на 7-12%, на Неве столкнулись два корабля ВМФ РФ, власти скрывают истинные масштабы заболеваемости коронавирусом в России. Подробнее — в нашем материале.

Итоги недели

«Эхо Москвы» спустя несколько недель вернуло себе первое место в нашем рейтинге. У издания 49 текстов антироссийской направленности.

На вторую строчку поднялась Meduza1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). У нее 47 текстов.

На третье место впервые за долгое время опустилось издание «МБХ медиа» (45 текстов), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.

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Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Хлеб и цены

Ранее в СМИ, включая «Коммерсант», появилась информация, что производители хлеба предупредили ретейлеров о подорожании продукции с августа на 7-12%. Хлебозаводы объяснили такие меры подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки.

Минсельхоз РФ опроверг это сообщение. По данным ведомства, цены на стабильном уровне. Существенного повышения стоимости не ожидается. Этому способствуют меры господдержки и дешевеющее сырье, считают в министерстве.

«За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции», — говорится в сообщении Минсельхоза.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что растущие цены остаются в центре внимания СМИ и общества. Сезонные колебания, внешние факторы, транспортная доступность, инфляция — все это влияет на ценообразование и доступность товаров. Именно последний фактор нужно считать главным при рассмотрении вопроса цен, а не их величины.

«Многие производители и продавцы не прочь заработать сверхприбыль, воспользовавшись малейшим случаем. А внешний рынок оказывает на внутренний давление, делая импорт товаров выгоднее, чем продажа в России. Поэтому возникновение различных слухов, распространение фейков и попытка создания паники не удивительны. Они создают немало проблем, поэтому попытки с помощью такого важного товара, как хлеб, нажиться или провести пропагандистскую кампанию против властей должны пресекаться», — пояснил Простаков.

pixabay.com /

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь заметил, что в подорожании заинтересованы все участники рынка — производители муки, масла, сахара, хлебопеки, даже розничные сети. Логично, что вброс о предстоящем росте цен исходит именно от них. Государство пытаются обвинить в том, что, принимая меры по сдерживанию подорожания, оно вмешивается в свободную игру рынка.

«Но насколько она свободна, если производители и продавцы скоординированно декларируют ценовую политику? Речь идет не об усилении конкурентной борьбы в связи с ужесточением рыночных условий, а об общем, согласованном стремлении переложить любой рост издержек на потребителя. Между тем, как следует из информации Минсельхоза, принятые меры — субсидии, экспортные пошлины на зерно — дают свой эффект. Поэтому производители в созданных для них комфортных условиях должны соблюдать обязательства и не повышать цены на хлеб», — уверен Голубь.

Столкновение кораблей

В региональных СМИ со ссылкой на соцсети появилась информация о том, что два военных корабля, которые задействованы в репетиции военно-морского парада, якобы столкнулись на Неве во время сильного ветра.

В главном командовании ВМФ сообщили ТАСС, что корабли, которые 18 июля принимали участие в первой сводной репетиции главного военно-морского парада в акватории Невы в Санкт-Петербурге, надежно закреплены. Инцидентов, о которых сообщали СМИ, не происходило.

«Порывы ветра в Петербурге никак не осложнили стоянку кораблей в акватории Невы и Смольнинского рейда. Корабли закреплены надежно. Никаких происшествий не случилось», — сообщили в ведомстве.

Корабли на Смольнинском рейде во время порывов ветра отработали маневр безопасного отхода от мест стоянок.

Пресс-служба Балтийского флота /

По мнению Сергея Простакова, российские военные парады давно стали мишенью западной пропаганды. Их приводят как пример милитаристского характера страны и ее руководства. В то же время почти всегда транслируется тезис о том, что оснащенность и подготовка российской армии оставляют желать лучшего.

«Такое раздвоение позволяет и обосновывать траты на противодействие России, и убеждать западного обывателя в его безопасности. Столкновение кораблей флота действительно заслуживало внимания, если бы оно случилось. Но распространение откровенной лжи показывает, что цели и средства пропагандистов и их невольных помощников прежние», — пояснил Простаков.

По словам Юрия Голубя, в последние несколько лет морской парад вошел в число главных событий года, превратил День ВМФ в по-настоящему народный праздник, приковывающий внимание людей по всей стране. Неудивительно, что в тех кругах общества, где считается хорошим тоном ненавидеть страну, народ и государство, мечтают, чтобы парад был омрачен каким-либо происшествием. Видимо, так сильно мечтают, что иногда выдают желаемое за действительное.

Статистика заболеваемости

Несколько СМИ, в том числе Meduza и «Медиазона», утверждают, что истинные масштабы эпидемии коронавируса в России в пять раз превышают официальные данные.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг закрытость материалов по COVID-19 в России. По его словам, российские власти достаточно открыты в вопросах, касающихся пандемии коронавируса.

«Мы не согласны с тем, что [есть] закрытость в вопросах эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, по вновь заболевшим, по выздоровевшим», — заявил он.

В оперативном штабе заявили, что в реестр вносятся сведения не только о заболевших коронавирусом, но и госпитализированных с признаками пневмонии (без подтвержденного коронавируса), а также привившихся. В штабе предположили, что озвученная в публикации цифра — число получивших хотя бы одну дозу вакцины на начало июля.

Расследование антироссийских СМИ основывается на открытых номерах QR-кодов, однако эти коды не имеют сквозной нумерации.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Сергей Простаков обратил внимание, что российская статистика по коронавирусу уже не раз подвергалась критике. Тезисы о некомпетентности властей, развалившейся системе здравоохранения и отсталости населения опровергаются цифрами заболевших и их смертности, показателями экономики. Поэтому против статистики постоянно проводятся атаки.

«Заявление о том, что данные подтасовываются, а число заболевших в пять раз больше официального количества, — едва ли не самый смелый и масштабный информационный удар со стороны СМИ-иноагентов в последнее время. От них постоянно исходит критика действий российских властей в недостаточной жесткости, а в пример приводится отнюдь не самый удачный западный опыт. Не следует сбрасывать со счетов и факт близости выборов, где многие политические силы, в том числе и несистемная оппозиция, пытаются набрать очки с помощью коронавирусной повестки. Здесь и лежат основные причины нападок с использованием столь устрашающих цифр, имеющих мало отношения к реальности», — заключил Сергей Простаков.

Юрий Голубь напомнил, что еще в прошлом году, когда стал заметен контраст между количеством заболевших в России и в странах Западной Европы, отдельные СМИ заговорили о некой закрытости данных по COVID-19 в нашей стране.

«Вполне естественно, что в статистику попадают только на 100% подтвержденные случаи, что нельзя записывать в пострадавшие от пандемии всех подряд больных пневмонией. Это не закрытость, а естественные правила учета, без которых неизбежно начнется хаос. Да, вполне вероятно, что реальное число заболевших несколько больше: не случайно в регионах с запасом резервируются места в ковидных госпиталях», — пояснил Юрий Голубь.

Но, заметил эксперт, с уверенностью можно опираться только на точные, а не на вероятные цифры. В противном случае начинаются панические, ни на чем не основанные заявления — вроде тех же «29 миллионов» якобы заболевших.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.