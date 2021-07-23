Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 78

ФАН представляет 78-й выпуск рейтинга СМИ, активно продвигающих антироссийскую повестку. В этом выпуске новая подборка вбросов: хлеб с августа может подорожать на 7-12%, на Неве столкнулись два корабля ВМФ РФ, власти скрывают истинные масштабы заболеваемости коронавирусом в России. Подробнее — в нашем материале.
Итоги недели
«Эхо Москвы» спустя несколько недель вернуло себе первое место в нашем рейтинге. У издания 49 текстов антироссийской направленности.
На вторую строчку поднялась Meduza1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). У нее 47 текстов.
На третье место впервые за долгое время опустилось издание «МБХ медиа» (45 текстов), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским.
Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.
Хлеб и цены
Ранее в СМИ, включая «Коммерсант», появилась информация, что производители хлеба предупредили ретейлеров о подорожании продукции с августа на 7-12%. Хлебозаводы объяснили такие меры подорожанием сырья, упаковочного материала и транспортировки.
Минсельхоз РФ опроверг это сообщение. По данным ведомства, цены на стабильном уровне. Существенного повышения стоимости не ожидается. Этому способствуют меры господдержки и дешевеющее сырье, считают в министерстве.
«За последний год отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, на хлеб из ржано-пшеничной муки — на 5,9%, что сопоставимо с уровнем инфляции», — говорится в сообщении Минсельхоза.
Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что растущие цены остаются в центре внимания СМИ и общества. Сезонные колебания, внешние факторы, транспортная доступность, инфляция — все это влияет на ценообразование и доступность товаров. Именно последний фактор нужно считать главным при рассмотрении вопроса цен, а не их величины.
«Многие производители и продавцы не прочь заработать сверхприбыль, воспользовавшись малейшим случаем. А внешний рынок оказывает на внутренний давление, делая импорт товаров выгоднее, чем продажа в России. Поэтому возникновение различных слухов, распространение фейков и попытка создания паники не удивительны. Они создают немало проблем, поэтому попытки с помощью такого важного товара, как хлеб, нажиться или провести пропагандистскую кампанию против властей должны пресекаться», — пояснил Простаков.
Политический аналитик, публицист Юрий Голубь заметил, что в подорожании заинтересованы все участники рынка — производители муки, масла, сахара, хлебопеки, даже розничные сети. Логично, что вброс о предстоящем росте цен исходит именно от них. Государство пытаются обвинить в том, что, принимая меры по сдерживанию подорожания, оно вмешивается в свободную игру рынка.
«Но насколько она свободна, если производители и продавцы скоординированно декларируют ценовую политику? Речь идет не об усилении конкурентной борьбы в связи с ужесточением рыночных условий, а об общем, согласованном стремлении переложить любой рост издержек на потребителя. Между тем, как следует из информации Минсельхоза, принятые меры — субсидии, экспортные пошлины на зерно — дают свой эффект. Поэтому производители в созданных для них комфортных условиях должны соблюдать обязательства и не повышать цены на хлеб», — уверен Голубь.
Столкновение кораблей
В региональных СМИ со ссылкой на соцсети появилась информация о том, что два военных корабля, которые задействованы в репетиции военно-морского парада, якобы столкнулись на Неве во время сильного ветра.
В главном командовании ВМФ сообщили ТАСС, что корабли, которые 18 июля принимали участие в первой сводной репетиции главного военно-морского парада в акватории Невы в Санкт-Петербурге, надежно закреплены. Инцидентов, о которых сообщали СМИ, не происходило.
«Порывы ветра в Петербурге никак не осложнили стоянку кораблей в акватории Невы и Смольнинского рейда. Корабли закреплены надежно. Никаких происшествий не случилось», — сообщили в ведомстве.
Корабли на Смольнинском рейде во время порывов ветра отработали маневр безопасного отхода от мест стоянок.
По мнению Сергея Простакова, российские военные парады давно стали мишенью западной пропаганды. Их приводят как пример милитаристского характера страны и ее руководства. В то же время почти всегда транслируется тезис о том, что оснащенность и подготовка российской армии оставляют желать лучшего.
«Такое раздвоение позволяет и обосновывать траты на противодействие России, и убеждать западного обывателя в его безопасности. Столкновение кораблей флота действительно заслуживало внимания, если бы оно случилось. Но распространение откровенной лжи показывает, что цели и средства пропагандистов и их невольных помощников прежние», — пояснил Простаков.
По словам Юрия Голубя, в последние несколько лет морской парад вошел в число главных событий года, превратил День ВМФ в по-настоящему народный праздник, приковывающий внимание людей по всей стране. Неудивительно, что в тех кругах общества, где считается хорошим тоном ненавидеть страну, народ и государство, мечтают, чтобы парад был омрачен каким-либо происшествием. Видимо, так сильно мечтают, что иногда выдают желаемое за действительное.
Статистика заболеваемости
Несколько СМИ, в том числе Meduza и «Медиазона», утверждают, что истинные масштабы эпидемии коронавируса в России в пять раз превышают официальные данные.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг закрытость материалов по COVID-19 в России. По его словам, российские власти достаточно открыты в вопросах, касающихся пандемии коронавируса.
«Мы не согласны с тем, что [есть] закрытость в вопросах эпидемии, регулярно публикуются данные и по России, и по основным городам, данные по случаям смерти, по вновь заболевшим, по выздоровевшим», — заявил он.
В оперативном штабе заявили, что в реестр вносятся сведения не только о заболевших коронавирусом, но и госпитализированных с признаками пневмонии (без подтвержденного коронавируса), а также привившихся. В штабе предположили, что озвученная в публикации цифра — число получивших хотя бы одну дозу вакцины на начало июля.
Расследование антироссийских СМИ основывается на открытых номерах QR-кодов, однако эти коды не имеют сквозной нумерации.
Сергей Простаков обратил внимание, что российская статистика по коронавирусу уже не раз подвергалась критике. Тезисы о некомпетентности властей, развалившейся системе здравоохранения и отсталости населения опровергаются цифрами заболевших и их смертности, показателями экономики. Поэтому против статистики постоянно проводятся атаки.
«Заявление о том, что данные подтасовываются, а число заболевших в пять раз больше официального количества, — едва ли не самый смелый и масштабный информационный удар со стороны СМИ-иноагентов в последнее время. От них постоянно исходит критика действий российских властей в недостаточной жесткости, а в пример приводится отнюдь не самый удачный западный опыт. Не следует сбрасывать со счетов и факт близости выборов, где многие политические силы, в том числе и несистемная оппозиция, пытаются набрать очки с помощью коронавирусной повестки. Здесь и лежат основные причины нападок с использованием столь устрашающих цифр, имеющих мало отношения к реальности», — заключил Сергей Простаков.
Юрий Голубь напомнил, что еще в прошлом году, когда стал заметен контраст между количеством заболевших в России и в странах Западной Европы, отдельные СМИ заговорили о некой закрытости данных по COVID-19 в нашей стране.
«Вполне естественно, что в статистику попадают только на 100% подтвержденные случаи, что нельзя записывать в пострадавшие от пандемии всех подряд больных пневмонией. Это не закрытость, а естественные правила учета, без которых неизбежно начнется хаос. Да, вполне вероятно, что реальное число заболевших несколько больше: не случайно в регионах с запасом резервируются места в ковидных госпиталях», — пояснил Юрий Голубь.
Но, заметил эксперт, с уверенностью можно опираться только на точные, а не на вероятные цифры. В противном случае начинаются панические, ни на чем не основанные заявления — вроде тех же «29 миллионов» якобы заболевших.
1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.