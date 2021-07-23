Финансист назвал акции для защиты от биржевых скачков

Москва, 23 июля. Акции металлургического, нефтегазового и финансового секторов могут защитить от скачков на бирже, считает глава отдела управления акциями «Сбер Управление Активами» Евгений Линчик.

По словам специалиста, во втором полугодии к повышенной волатильности рынков акций могут привести ужесточение монетарной политики центробанков, восстановление экономик после локдаунов и рост инфляционных ожиданий.

«По нашей оценке, следующие полгода будут более волатильными в силу следующих факторов: рост инфляционных ожиданий во многих странах, включая Россию, который по нашим ожиданиям, является временным фактором, восстановление экономик после локдауна и, как следствие, некоторое ужесточение монетарной политики со стороны центробанков по всему миру. Все это должно привести к повышенной волатильности на рынках акций», — сообщил РИА Новости специалист.

Чувствовать себя неплохо в таких условиях должен сырьевой сектор, считает Линчик. По его мнению, на 10-15% могут вырасти акции «Газпрома», «Газпром нефти» и «Роснефти». Бумаги «Новатэка», «Норильского никеля» и «Северстали» могут подорожать на 5-10%, «Алроса» — на 5-7%.

Акции Сбербанка имеют потенциал роста 15-20%, ВТБ — 10-15%, считает специалист. После снижения инфляционного давления неплохой спрос ожидается в компаниях розничной торговли, добавил Линчик.

Ранее СМИ сообщили, что столичная торговая площадка намеревается сделать доступной для инвесторов торговлю опционами на акции отечественных компаний. Биржа предлагает сейчас возможность заниматься торговлей опционами на фьючерсы, но не на акции.